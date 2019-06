München (ots) - Anna Schudt, Felix Klare und Mark Waschke in einerraffinierten BeziehungskomödieDrei "Tatort"-Darsteller mal ganz anders: In der raffiniertenBeziehungskomödie "Zwischen zwei Herzen" geraten Anna Schudt, FelixKlare und Mark Waschke in einen Strudel der Gefühle. Anna Schudtspielt die Ärztin Katrin, deren Ehe durch die Begegnung mit einemFremden unverhofft auf eine Probe gestellt wird. Gegen ihren Willensteckt Katrin, die sonst eher besonnen ist, in einem Konfliktzwischen Herz und Verstand. Felix Klare als Ehemann merkt zwar, dasssich seine Frau von ihm entfernt, möchte ihr aber den Freiraum geben,sich am Ende möglicherweise für ihn zu entscheiden. Mark Waschketritt als geistreicher Fremder auf, dessen Familienleben ebenfallsaus der Bahn gerät. Markus Herling führte Regie bei diesemFernsehfilm nach dem Drehbuch von Alexandra Maxeiner, das sich durchpointierte Dialoge auszeichnet."Zwischen zwei Herzen" ist eine Produktion der Carte blanche FilmGmbH & Co Köln KG im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentist Stephan Wagner. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann undSascha Schwingel (beide ARD Degeto).Pressemappe und Film stehen akkreditierten Journalisten imPresseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Abrufbereit.Fotos über www.ard-foto.deO-Töne und RadioKits unter https://www.ardtvaudio.deWeitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/zwischen-zwei-herzen-100.htmlPressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell