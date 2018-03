Das Erste / ARD verlängert Vertrag mit Doping-Experten Hajo Seppelt

München (ots) - Die ARD setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mitEyeOpening.Media und dem Doping-Experten Hajo Seppelt fort. Damitsorgt die ARD für Kontinuität in der Behandlung des journalistisch,gesellschaftspolitisch und international wichtigen Themas Doping.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "HajoSeppelt steht für eine investigative, oft aufrüttelndesportpolitische Berichterstattung, die weltweit umfangreich rezipiertwird und zum Teil zu weitreichenden Konsequenzen in der Sportpolitikführte. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass er weiterhin mitseinem Team für uns tätig sein wird, und wir dürfen jetzt schondarauf gespannt sein, welche brisanten neuen Themen er in dennächsten Jahren im Ersten beleuchten wird."Hajo Seppelt wurde besonders bekannt durch die Reihe "GeheimsacheDoping", die seit 2009 im Ersten ausgestrahlt wird und unter anderemmaßgeblich dazu beigetragen hat, das russische Doping-Systemaufzudecken."Der neue Vertrag gibt uns die notwendige Planungssicherheit fürdie nächsten Jahre. Wir werden in Zukunft unsere investigativeBerichterstattung weiter intensivieren und ausbauen. Dabei werden wirunseren Fokus verstärkt auch auf die multimedialenBeitragsproduktionen für die ARD-Programmangebote Online und Hörfunkrichten", so Hajo Seppelt zu seiner Vertragsverlängerung.Die aufwändige, investigative Redaktionsarbeit wird mit dem neuenVertrag auf mehrere Schultern bzw. zwei Landesrundfunkanstalten derARD verteilt. Künftig wird sich neben dem WDR zusätzlich der rbb ander Zusammenarbeit mit EyeOpening.Media beteiligen.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Der rbb steigt indiese Zusammenarbeit ein, weil uns Qualitätsjournalismus äußerstwichtig ist. Hajo Seppelt, ein herausragender Investigativjournalist,ist der Experte auf dem Gebiet der Dopingberichterstattung. SeineRecherchen und Erkenntnisse werden das Programm des Ersten und dieRadioprogramme der ARD bereichern. Wir freuen uns, einen wichtigenTeil dazu beitragen zu können."WDR und rbb teilen sich damit die Federführung für das ThemaDoping im Fernsehen, im Radio und online.WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn: "Der WDR steht seit vielenJahren für die investigative Doping-Berichterstattung der ARD. Wirfreuen uns, dieses für uns so wichtige Thema gemeinsam mit demführenden Experten Hajo Seppelt und seiner Firma EyeOpening.Media undmit dem rbb auszubauen. Damit sind wir auf diesem inhaltlichsensiblen Feld nun noch breiter aufgestellt. Nimmt man noch unsereweitere Dopingberichterstattung in Sendungen wie 'Sport inside'hinzu, werden wir sicher auch in Zukunft für publizistischeAufmerksamkeit auf diesem Feld sorgen."Bei sportlichen Großereignissen übernimmt die jeweilsfederführende Rundfunkanstalt in der ARD die redaktionelleVerantwortung.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Sportkoordination,Tel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deDr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell