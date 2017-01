Das Erste / ARD und ZDF berichten von der IHF Handball-WM

München (ots) - ARD und ZDF werden nachrichtlich und in Form vonHighlights von der IHF-Handball Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich,die gestern begann und am 29. Januar mit dem Finale in Paris endet,berichten können. Die Sender konnten sich darüber jetzt kurzfristigmit dem Rechteinhaber beIN Sports einigen.Das erste Spiel in dieser WM wird der amtierende EuropameisterDeutschland am morgigen Freitag gegen Ungarn (Anwurf 17:45 Uhr)bestreiten. Das Erste, das ZDF sowie die Dritten werden im Fernsehenund auf ihren Plattformen von allen besonders interessanten Spielender WM nachrichtlich und ausführlich in Highlights berichten und dieZuschauer so mit allen wichtigen Bildern von den Spielen, mitInterviews und Storys umfassend informieren.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell