München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm undstrahlt um 20:15 Uhr eine ca. 15-minütige Sondersendung vom NDR aus:12. März 2020, 20:15 Uhr:ARD extra: Corona - droht Stillstand in Deutschland?Moderation: Susanne StichlerIn Deutschland gibt es erste Schulschließungen, der Lehrerverband fordert einenStopp des Unterrichts für ganz Deutschland. Erste Städte haben bereitsangekündigt, alle Schulen zu schließen. In Italien kommt es mit der Schließungvon Restaurants und Geschäften zu den bisher massivsten Einschränkungen desöffentlichen Lebens. Die USA haben ab dem Wochenende ein Einreiseverbot fürEuropäer verhängt, mit nur wenigen Ausnahmen. Auch andere Länder schließen ihreGrenzen. "ARD extra" zeigt die neuesten Entwicklungen zur Ausbreitung desCorona-Virus. (Redaktion: Thomas Berbner, Clas Oliver Richter)Diese Sendung im Ersten wird zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einerÜbersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet alsLive-Stream und über HbbTV.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttps://www.daserste.de/programm