München (ots) -18. März 2020, 20:15 - 20:40 Uhr: ARD extra: Die Corona-Lage mit Ansprache der BundeskanzlerinDie ARD informiert in einer Sondersendung über die neuesten Entwicklungen bei der Verbreitung des Corona-Virus. Die Situation in Deutschland und der Welt wird mit Beiträgen und Hintergrundgesprächen vertieft: Wie verhalten sich die Bürger, wie gehen Politik und Ärzte mit der Lage um. Zu Beginn der Sendung wird die heutige Ansprache der Bundeskanzlerin gezeigt.Auch am Donnerstag, 19., und Freitag, 20. März, zeigt Das Erste nach der "Tagesschau" aktuelle "ARD extra"-Ausgaben zum Thema.Diese Sendung im Ersten wird zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten https://www.daserste.de/programm "Unsere wunderbaren Jahre" beginnt um 20:40 Uhr.