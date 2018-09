München (ots) -Am heutigen Donnerstag haben sich in Hamburg Protagonistinnen undProtagonisten, Programmverantwortliche der ARD, Gremienvertreter,Produzenten und Journalisten zum Dialog über die Unterhaltung imErsten getroffen. Moderatorin Barbara Schöneberger sowie MareileHöppner, Carolin Kebekus, Maren Kroymann, Alexander Bommes, GuidoCantz, Christian Ehring, Elton, Eckart von Hirschhausen, BerndHoëcker, Dieter Nuhr, Kai Pflaume, Jörg Pilawa und FlorianSilbereisen waren der Einladung von ARD-Programmdirektor VolkerHerres gefolgt. Moderatorin Schöneberger: "Ich begrüße die Crème dela Crème der deutschen Fernsehunterhaltung. Die Unterhaltung in derARD ist der Hammer!"Der Wert der Fernsehunterhaltung als wichtiger Teil deröffentlich-rechtlichen Programmvielfalt stand im Zentrum desGedankenaustauschs. Den Gästen wurden spannende Einblicke backstagegegeben. Was ist Unterhaltung? Wie entsteht Unterhaltung? Und wasbraucht es dazu? Das waren einige der Fragen, die diskutiert wurden.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, inseiner Keynote: "Gute Unterhaltung braucht Selbstbewusstsein, siemuss glitzern und funkeln. Unterhaltung gehört gleichberechtigt zuunserem Programmauftrag und schafft erst jene Strahlkraft undZuschauerbindung, die ein Vollprogramm auszeichnet. Und es brauchtProtagonistinnen und Protagonisten, die eine Beziehung zum Publikumherstellen können. Das Gute: Wir im Ersten haben die Besten."NDR-Intendant Lutz Marmor betonte in seiner Ansprache, dassUnterhaltung ein menschliches Bedürfnis sei, "ein Grundbedürfnis, daswir gerne mit Eigenproduktionen, die auf unser Publikum zugeschnittensind, befriedigen." NDR-Fernsehdirektor und ARD-VorabendkoordinatorFrank Beckmann hob hervor, dass sich der Erfolg des Genres auch aufdie Zeit vor der "Tagesschau" erstrecke: "Wir haben imVorabendprogramm die richtigen Köpfe. Wir wollen innovativ sein,mutig und kreativ." Die ARD-Quiz-App werde inzwischen von einerMillion Menschen genutzt, so Beckmann. ARD-UnterhaltungskoordinatorThomas Schreiber kennt das Erfolgsrezept für unterhaltsames Programm:"Wir sind Handwerker und wenn wir unseren Job ordentlich machen, dannerreichen wir die Menschen."Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell