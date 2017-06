München (ots) - Die diesjährige ARD-Themenwoche will den Blick aufdie vielen Gesichter des Glaubens lenken, fragt, ob und wenn ja wiedie Kraft des Glaubens helfen kann, die Herausforderungen einerrasant veränderten Gesellschaft zu meistern. Die ARD-Themenwoche 2017steht unter der Federführung des MDR.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Das Erste bietet ein buntes, breitgefächertes Angebot. Der'Tatort: Level X' beschäftigt sich mit der Frage 'Glaube im Netz -Wahrheit oder Show?'. Woran soll man glauben, wenn plötzlich allesauf dem Spiel steht: Darum geht es in 'Atempause' am FilmMittwoch.Der Film führt ans Krankenbett eines Neunjährigen, der nach einembanalen Sportunfall für hirntot erklärt wird. Katrin Bauerfeind wirdder Frage 'Woran glaubst Du?' in ihrer Reportage-Reise ebensonachgehen wie Dieter Nuhr in seiner Satiresendung 'Nuhr dranglauben'. Einblicke in unsere christliche Tradition und inwieweit sieheute noch lebendig ist, gewähren die Dokumentationen im Ersten. DasKinderprogramm stellt verschiedene Formen des Glaubens vor. Die'Lindenstraße', 'In aller Freundschaft' und 'In aller Freundschaft -Die jungen Ärzte' haben Folgen vorbereitet, die wie unsereFernsehfilme ihre ganz eigenen Akzente und auf starke Emotionensetzen. Mit diesem dichten Angebot wollen wir vielfältige Anregungenzu einer Frage geben, die jeden von uns betrifft."Die ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" im Ersten:Tägliche Beiträge planen die aktuellen Formate wie"ARD-Morgenmagazin" (WDR), "ARD-Buffet" (SWR), "ARD-Mittagsmagazin"(BR), "Brisant" (MDR), "Tagesschau" (NDR) und "Tagesthemen"(NDR).Sonntag, 11. Juni6:40 Uhr "Hallo Glaube!" (rbb)7:05 Uhr "Der Tigerentenclub: Daran glaube ich!" (SWR)9:30 Uhr "Die Sendung mit der Maus Spezial: Woran glaubst Du?" (WDR)17:20 Uhr "Gott und die Welt: Wenn Gewalt das Leben verändert -Belastungsprobe für den Glauben" (MDR)18:50 Uhr "Lindenstraße: Nachspiel" (WDR)19:20 Uhr "Weltspiegel" (BR) beteiligt sich mit einer Reportage überKumaris (hinduistische Göttinnen) in Nepal20:15 Uhr "Tatort: Level X" (MDR)Montag, 12. Juni22:45 Uhr "Die Story im Ersten: Land ohne Glauben?" (MDR)23:30 Uhr "Was glaubt Deutschland?" Zweiteilige DokumentationTeil 1: "Die Gewalt, der Frieden und die Religionen" (SWR)Teil 2: "Die Frauen, die Männer und die Religionen", am Montag, 19.Juni 2017, um 23:30 UhrDienstag, 13. Juni21:00 Uhr "In aller Freundschaft: Mach's gut, Nick" (MDR)21:45 Uhr "FAKT" mit Beitrag zu Verschwörungstheorien (MDR)Mittwoch, 14. Juni20:15 Uhr FilmMittwoch: "Atempause" (MDR/SWR)21:45 Uhr "Plusminus" mit einem Beitrag über "Das Geschäft mit derEsoterik" (BR)22:45 Uhr "Maischberger: Glaubst du an Politik?" (WDR)00:00 Uhr "Bauerfeind recherchiert: Woran glaubst Du?" (MDR)Donnerstag, 15. Juni10:00 Uhr Katholischer Gottesdienst an Fronleichnam, Übertragung ausNabburg (BR)18:50 Uhr "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Glaube versetztBerge"23:00 Uhr "Nuhr dran glauben" (rbb)Freitag, 16. Juni20:15 Uhr "Die Konfirmation" (ARD Degeto)Samstag, 17. Juni7:50 Uhr "Checker Tobi - Der Islam-Check" (BR)8:15 Uhr "neuneinhalb - Deine Reporter: Was glaubst du? - WennReligionen gemeinsam lernen" (WDR)Planungsstand: 31. Mai 2017Das Programm der ARD-Themenwoche finden sie unterThemenwoche.ARD.de oder im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx) zumDownload.Die Fernsehfilme "Atempause" und "Die Konfirmation" stehen fürakkreditierte Journalisten im Vorführraum des Pressedienstes DasErste zur Ansicht bereit.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell