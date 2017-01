München (ots) - Moderation: Tina HasselAm Mittwoch hält der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck imSchloss Bellevue seine Abschiedsrede. Gauck will die Fragebeantworten: "Wie soll es aussehen, unser Land?" Diese Frage hatte erschon in seiner Antrittsrede am 23. März 2012 gestellt. Nach fünfJahren im Amt des Bundespräsidenten wird er in seiner letzten Redesein politisches Vermächtnis darstellen.Das Erste wird die Rede aus dem Schloss Bellevue am Mittwoch, 18.Januar 2017, ab 10:55 Uhr live übertragen. Moderiert wird dasProgramm von Tina Hassel, Chefredakteurin im ARD-Hauptstadtstudio.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030/22 88-11 00, Fax: 030/22 88-11 09,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell