München (ots) - Er ist Philosoph, Schriftsteller und Politiker -für Robert Habeck eine logische Konsequenz. Der Bundesvorsitzende vonBündnis90/DIE GRÜNEN findet: Ohne eine politische Erzählung könnesich auch keine gesellschaftliche Idee entfalten. Seit Habeck imJanuar ins Amt gewählt wurde, hat er seiner Partei einen neuen Kursverordnet: radikal und staatstragend zugleich. DerPolitik-Quereinsteiger mit dem Image der "coolsten Socke der Grünen"will mehr sein als Chef einer Ökopartei. Gern spricht Habeck vonDigitalisierung und Sozialpolitik, fordert von den Parteifreundenauch unbequeme Debatten wie etwa über grüne Gentechnik, was beimlinken Parteiflügel durchaus auf Kritik stößt.Kann ein Landespolitiker ohne Bundestagsmandat im politischenBerlin dauerhaft Fuß fassen? Zahlt sich der Merkel-freundliche Kursder Grünen auf Dauer aus? Schließlich hatte die gesamte Parteispitzein der Regierungskrise immer wieder signalisiert: Man sei jederzeitbereit für Gespräche. Und wie realistisch sind eigentlich die grünenAntworten in der Migrationspolitik?Diesen und anderen Fragen der Moderatorin Tina Hassel stellt sichRobert Habeck am Sonntag, dem 8. Juli 2018, im ARD-Sommerinterview im"Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:30 Uhr ausstrahlt.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wirdim ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Julia KrittianPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell