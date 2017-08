München (ots) - Seine Nominierung zum Kanzlerkandidaten bescherteder SPD einen Höhenflug: Martin Schulz gab der am Boden liegendenPartei neues Selbstbewusstsein. Demoskopen sprachen vom"Schulz-Effekt", der Wechsel im Kanzleramt schien greifbar. Doch einhalbes Jahr später ist die Stimmung fast verpufft. Die Union ist inUmfragen wieder weit voraus und "Mr. 100 Prozent" muss sich durch dieMühen der Ebene quälen.Für die SPD bleibt das Dilemma, aus der Großen Koalition herausWahlkampf machen zu müssen, schließlich haben Union und SPD diePolitik der vergangenen vier Jahre gemeinsam getragen. Viele Projekte- von Mindestlohn bis Mietpreisbremse - hat die SPD zwar angestoßen.Doch sich nun glaubhaft als Alternative abzusetzen, bleibt schwierig.Im Wahlkampf versuchte Schulz, die Kanzlerin mit den Themen Steuern,Rente und Verteidigung zu attackieren - aber keine Idee zündeterichtig.Hilft der SPD nur noch Zweckoptimismus? Mit welchen Themen willSchulz das Ruder herumreißen? Ist Rot-Rot-Grün wirklichausgeschlossen oder würde Martin Schulz die SPD gar in eine erneuteGroße Koalition führen?Diesen und weiteren Fragen stellt sich der SPD-Vorsitzende amkommenden Sonntag, 27. August 2017, im letzten ARD-Sommerinterview im"Bericht aus Berlin". Das Erste strahlt die von Tina Hassel undThomas Baumann moderierte Sendung um 18:30 Uhr aus.Nach den Moderatoren bekommen Userinnen und User die Möglichkeit,Fragen an den SPD-Kanzlerkandidaten zu stellen: um 19:00 Uhr in derReihe "FRAG SELBST! Spitzenpolitiker im Live-Dialog". Sie können sichlive per Facebook-Kommentar oder über die Website www.frag-selbst.debeteiligen. Dort und auf den Online-Plattformen von tagesschau.de und"Bericht aus Berlin" sowie auf Tagesschau24 werden die Antwortengesendet.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell