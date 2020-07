München (ots) -CSU-Chef Markus Söder sendet widersprüchliche Signale. Der bayerische Ministerpräsident sagt, sein Platz sei in der Münchener Staatskanzlei. Aber unausgesprochen inszeniert sich Söder auch als möglicher Nachfolger Angela Merkels im Bundeskanzleramt. Strebt er doch die Kanzlerkandidatur der Union an? Und wie bewertet er, während die Infektionszahlen wieder steigen, das deutsche - und das bayerische - Krisenmanagement in der Corona-Pandemie? Welche Vorstellungen hat er, um die Folgen der Krise für Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu bewältigen? Zu diesen und weiteren Themen befragt Oliver Köhr, stellvertretender Studioleiter des ARD-Hauptstadtstudios, den Parteivorsitzenden der CSU. Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Redaktion: Thomas KreutzmannIm Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 14:30 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Markus Söder im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:05 Uhr im Ersten:9. August 2020: Saskia Esken (SPD) 16. August 2020: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/Die Grünen)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4665942OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell