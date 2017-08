München (ots) - Rund 18 Monate lang lieferte sich CSU-Chef HorstSeehofer einen erbitterten Streit mit der CDU-Vorsitzenden AngelaMerkel. Der Hauptgrund: die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. ImFebruar dieses Jahres kam es zwar zu einem Versöhnungstreffen derbeiden, im Juli präsentierten sie auch ein gemeinsames Wahlprogramm.Doch die strittigen Punkte sind keineswegs ausgeräumt, sondernlediglich ausgelagert - in den sogenannten "Bayernplan".Viele Fragen bleiben offen: Wie energisch will Horst Seehoferseine Forderungen nach einer Obergrenze für Flüchtlinge, bundesweiteVolksentscheide oder mehr Mütterrente durchsetzen? Würde er es wiederauf einen großen Streit ankommen lassen? Welche Sachthemen macht derCSU-Chef vorab zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung im Bund?Und nicht zuletzt: Ist die CSU nun doch bereit, die Grünen alsmöglichen Koalitionspartner zu akzeptieren?Diesen und anderen Fragen der Moderatoren Tina Hassel und ThomasBaumann stellt sich Horst Seehofer am 20. August 2017 imARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:30Uhr ausstrahlt.Auch Userinnen und User haben die Möglichkeit, Fragen an HorstSeehofer zu stellen: um 15:00 Uhr in der Reihe "FRAG SELBST!Spitzenpolitiker im Live-Dialog". Sie können sich live perFacebook-Kommentar oder über die Website www.frag-selbst.debeteiligen. Dort und auf den Online-Plattformen von tagesschau.de und"Bericht aus Berlin" sowie auf Tagesschau24 werden die Antwortengesendet.Weiterer Sendetermin der ARD-Sommerinterviews im "Bericht ausBerlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:27. August 2017: Martin Schulz (SPD)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell