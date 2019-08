München (ots) - Sachsen, Brandenburg, Thüringen - derzeit die dreibestimmenden Themen für die Linkspartei: Den Wahlen in Ostdeutschlandordnet die Partei alles unter. Personalfragen werden erst ab Novemberentschieden, die strategische Auseinandersetzung bis dahinhintangestellt. Das Motto: bloß kein Streit mehr. Denn der kostetezuletzt massiv Stimmen. Bei der Europawahl etwa lag DIE LINKEbundesweit nur bei 5,5 Prozent.Da passt es der Linken ganz gut, dass ihr die SPD im Sommerlochoffen Avancen macht und neue linke Mehrheiten im Bund nicht mehrausschließen will. Ein solches Bündnis wäre für Dietmar Bartsch wohlein Lebenstraum. Der Fraktionsvorsitzende der Linken gilt alsAnführer des pragmatischen Reformerflügels.Oliver Köhr begrüßt den Fraktionsvorsitzenden der Linken amSonntag, 18. August 2019, zum ARD-Sommerinterview im "Bericht ausBerlin", den Das Erste um 18:30 Uhr ausstrahlt. Die Sendung ist eineProduktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer liveuntertitelt. Redaktion: Julia KrittianIm Online-Format "Frag selbst!" um 16:15 Uhr können Userinnen undUser ihre Fragen an Dietmar Bartsch im Netz stellen. Eine Beteiligungist live per Kommentar bei Facebook, Twitter oder YouTube auf denKanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" möglich. DieAntworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von"Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" und auf tagesschau.de.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht ausBerlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:25. August 2019: Manuela Schwesig (SPD)8. September 2019: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)15. September 2019: Alexander Gauland (AfD)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell