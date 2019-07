München (ots) -Er hatte die FDP zurück in den Bundestag geführt, doch dieser großeErfolg von Christian Lindner ist dabei zu verblassen. Seitdem dümpelndie Umfragewerte der FDP vor sich hin. Die politische Agendabestimmen andere Oppositionsparteien. Auf dem Parteitag im Frühjahrwurde Linda Teuteberg zur neuen Generalsekretärin gewählt. Doch auchmit dem neuen Team an der Spitze gelingt es der FDP kaum, sich mitInhalten und Personen so zu positionieren, dass die Partei Kapitaldaraus schlagen kann.Was sind die inhaltlichen Ziele der Liberalen? Welche dieSchwerpunkte der FDP für die wichtigen Landtagswahlen inOstdeutschland im Herbst?Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, befragt denPartei- und Fraktionschef der FDP am Sonntag, 21. Juli 2019, imARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:30Uhr ausstrahlt. Die Sendung ist eine Produktion desARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 fürgehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer liveuntertitelt.Im Online-Format "Frag selbst!" um 16:30 Uhr können Userinnen undUser im Netz selbst ihre Fragen an Christian Lindner stellen. EineBeteiligung ist live per Kommentar bei Facebook, Twitter oder YouTubeauf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" möglich.Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von"Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" und auf tagesschau.de.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht ausBerlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:28. Juli 2019: Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/Die Grünen)4. August .2019: Markus Söder (CSU)18. August 2019: Dietmar Bartsch (DIE LINKE)25. August 2019: Manuela Schwesig (SPD)8. September 2019: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)15. September 2019: Alexander Gauland (AfD)Redaktion: Marie von MallinckrodtPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell