München (ots) - Als sie für den Parteivorsitz kandidierte, kanntesie kaum jemand. Jetzt steht Annalena Baerbock, gemeinsam mit RobertHabeck, für das neue Bündnis Grün - zwei Realos an der Spitze einerPartei, die seitdem im Höhenflug ist.Unkonventionell und pragmatisch führt Annalena Baerbock die Grünenund versucht sie strategisch neu auszurichten. Wie stellt sie sichdie Zukunft ihrer Partei vor? Wie steht sie zu einer möglichenRegierungsbeteiligung und vor allem: Wie sehen ihre klimapolitischenVorschläge aus - Verzicht auf Flugreisen, auf Fleischkonsum, aufAutos?Diesen und anderen Fragen des Moderators Oliver Köhr stellt sichAnnalena Baerbock am Sonntag, dem 28. Juli 2019, imARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:30Uhr ausstrahlt. Die Sendung ist eine Produktion desARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 fürgehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer liveuntertitelt.Im Online-Format "Frag selbst!" um 17:30 Uhr können Userinnen undUser ihre Fragen an Annalena Baerbock im Netz stellen. EineBeteiligung ist live per Kommentar bei Facebook, Twitter oder YouTubeauf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" möglich.Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von"Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" und auf tagesschau.de.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht ausBerlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:4. August .2019: Markus Söder (CSU)18. August 2019: Dietmar Bartsch (DIE LINKE)25. August 2019: Manuela Schwesig (SPD)8. September 2019: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)15. September 2019: Alexander Gauland (AfD)Redaktion: Ellis Fröder