München (ots) - Sie ist die erste Frau an der Spitze derSozialdemokraten: kämpferisch und durchsetzungsfähig, aber auch eine,die polarisiert. An Andrea Nahles kommt derzeit niemand in der SPDvorbei. Sie kennt die Partei in vielen Funktionen, von der Basis biszur Führung. Vor ihr liegt eine Mammutaufgabe: Sie muss denErneuerungsprozess in der SPD anstoßen, verlorene Wähler undWählerinnen für die Sozialdemokratie zurückgewinnen und das Profilder Partei für die Zukunft schärfen. Aber das ist nicht ihr einzigerJob: Als Fraktionsvorsitzende muss sie die Interessen der SPD imBundestag vertreten und sozialdemokratische Politik in der GroßenKoalition durchsetzen. Konflikte innerhalb und außerhalb der Parteisind unvermeidlich.Wie will Andrea Nahles diese zwei Aufgaben bewältigen? Mit welchenThemen will die SPD in der Regierung punkten und verloren gegangenesVertrauen wiederherstellen? Mit welchen Rezepten will sie dieSozialdemokratie aus der Krise holen?Diesen und weiteren Fragen stellt sich die Partei- undFraktionsvorsitzende der SPD am Sonntag, dem 3. Juni 2018, im erstenARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Das Erste strahlt dievon Tina Hassel moderierte Sendung um 18:30 Uhr aus.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudiosund wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Ariane ReimersWeitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht ausBerlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:10. Juni 2018: Christian Lindner (FDP)8. Juli 2018: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)22. Juli 2018: Jörg Meuthen (AfD)5. August 2018: Horst Seehofer (CSU)26. August 2018: Angela Merkel (CDU)2. September 2018: n. n. (Die Linke)