Das Erste / ARD: Japan verheimlichte Washington geplanten Gipfel in Pjöngjang

München (ots) - Die monatelangen Vorbereitungen des bishereinzigen Besuchs eines japanischen Premierministers in Nordkoreafanden offenbar hinter dem Rücken der US-Regierung statt. Dasberichtet der ARD-"Weltspiegel" vorab aus der Sendung am Sonntag, 10.Juni, 19:20 Uhr im Ersten.In dem Beitrag, der auf das historische Treffen von JapansRegierungschef Junichiro Koizumi mit Nordkoreas Machthaber Kim JongIl im Jahr 2000 zurückblickt, zitiert ARD-Korrespondent Klaus Schereraus einem Interview, das er mit Koizumis damaligem UnterhändlerHitoshi Tanaka geführt hat. "Bei meinen Konsultationen in den USAhabe ich verheimlicht, dass wir das Treffen planten", räumt derfrühere Außenstaatssekretär demnach ein. "Ich sagte dort lediglich,dass wir mit Pjöngjang in Kontakt seien."Als Grund nannte er laut "Weltspiegel", dass die US-Regierungunter Präsident George W. Bush "nicht sehr glücklich" über Japansdiplomatischen Vorstoß gewesen sei. Als vehemente Gegner derAnnäherung habe Tanaka unter anderem Bushs kurzzeitigenUN-Botschafter John Bolton genannt, der heute NationalerSicherheitsberater in Washington ist.Tanakas Eingeständnis ist vor dem anstehenden Gipfeltreffenzwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim JongUn nicht ohne Brisanz. Anders als der Querdenker Koizumi gibt sichJapans heutiger Premierminister Shinzo Abe Washington gegenüberäußerst loyal. Ob Trump jedoch wie von Abe gewünscht japanischeAnliegen in Singapur mitverhandelt, ist ungewiss.Redaktion: Heribert Roth (WDR)