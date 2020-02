Das Erste / ANNE WILL am Sonntag, 16. Februar 2020, um 21:45 Uhr

München (ots) - Das Thema: Politik im Krisenmodus - wer hält das Land nochzusammen?Die Gäste:Markus Söder (CSU, Parteivorsitzender und Ministerpräsident vonBayern)Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende)Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)Gerhart Baum (FDP, Bundesinnenminister a. D.)Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur "Die Zeit")Die Thüringen-Krise hat die Bundespolitik erreicht. Nachdem AnnegretKramp-Karrenbauer angekündigt hat, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten undsich als Parteivorsitzende zurückzuziehen, diskutiert die CDU über ihre künftigeFührung und inhaltliche Ausrichtung. Auch die Abgrenzung zur AfD und zur Linkensteht dabei - nicht nur in der CDU - auf dem Prüfstand. Wie kann eineverlässliche Politik der Mitte aussehen, die das Wählervertrauen wiederzurückgewinnt? Steckt das Parteiensystem in einer Krise? Drohen Union und damitauch die Große Koalition, handlungs- und regierungsunfähig zu werden?ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung(immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4520751OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell