Das Erste / ANNE WILL am 9. September 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Wer nicht widerspricht, wird Spender? - Neue Debatte um Organspende

München (ots) - Der Gesundheitsminister wirbt für eine Neuregelungder Organspende: Jeder Deutsche soll Spender sein - wenn er nichtausdrücklich widerspricht. In Deutschland warten rund 10.000 Menschenauf ein Spenderorgan, die Zahl der Spender lag 2017 aber bei nur rund800 - der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Kann dieWiderspruchslösung die Spendenbereitschaft der Deutschen erhöhen?Inwieweit greift der Staat mit dieser Regelung in diePersönlichkeitsrechte seiner Bürger ein? Und was muss sichgrundlegend am Organspende-System ändern?Zu Gast bei Anne Will:Karl Lauterbach (SPD, stellvertretender Fraktionsvorsitzender)Eckart von Hirschhausen (Arzt, Kabarettist und Autor)Wolfgang Huber (Theologe)Ivan Klasnic (Ex-Fußballprofi, der mit einer Spenderniere lebt)Alexandra Manzei (Gesundheitssoziologin)Anita Wolf (gab Organe ihres Mannes zur Spende frei)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen