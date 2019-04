Das Erste: ANNE WILL am 7. April 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Wie lange denn noch? Das Ringen um den Brexit

München (ots) - Die Zeit drängt für Großbritannien. Nun hatPremierministerin Theresa May die EU erneut um eine Verschiebung derBrexit-Frist gebeten. Sollen sich die EU-Staats- und Regierungschefsdarauf einlassen? Wird es May gelingen, gemeinsam mit ihrem größtenWidersacher, dem Labour-Chef Jeremy Corbyn, einen Ausweg aus derBlockade zu finden? Wie geht es weiter im Brexit-Drama?Zu Gast bei Anne Will:Ursula von der Leyen (CDU, Bundesministerin der Verteidigung)Günter Verheugen (SPD, ehemaliger EU-Kommissar)Philippa Whitford (Abgeordnete der Scottish National Party imbritischen Unterhaus)Greg Hands (Tory-Abgeordneter und ehem. Staatssekretär im britischenAußenhandelsministerium)Annette Dittert (Leiterin des ARD-Studios in London)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell