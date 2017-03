Das Erste / ANNE WILL am 5. März 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Krise zwischen Berlin und Ankara - Wie umgehen mit Erdogans Türkei?

München (ots) - Nach der Inhaftierung des deutsch-türkischenJournalisten Deniz Yücel und der Absage eines Wahlkampfauftrittes destürkischen Justizministers in Deutschland verschärft sich diediplomatische Krise zwischen Berlin und Ankara. Sollen solcheAuftritte türkischer Politiker in Deutschland grundsätzlich verbotenwerden? Hat sich Deutschland durch das Flüchtlingsabkommen mitPräsident Erdogan erpressbar gemacht? Wie tief ist der Grabenzwischen Berlin und Ankara?Zu Gast bei Anne Will:Ilkay Yücel, Schwester von Deniz YücelHeiko Maas (SPD), Bundesminister der Justiz und für VerbraucherschutzCan Dündar, Ex-Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet", der intürkischer Haft saßArmin Laschet (CDU), stellvertretender BundesvorsitzenderSevim Dagdelen (Die Linke), Sprecherin für Internationale Beziehungender BundestagsfraktionGünter Verheugen (SPD), ehemaliger EU-ErweiterungskommissarANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell