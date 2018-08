Das Erste / ANNE WILL am 2. September 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Chemnitz und die Folgen

München (ots) - Ausländerfeindliche Ausschreitungen nach demgewaltsamen Tod eines 35-Jährigen Deutschen, eine überfordertePolizei und andauernde Demonstrationen - Chemnitz kommt nicht zurRuhe. Sachsens Landesregierung sucht den Dialog mit den Chemnitzern,warnt vor pauschalen Verurteilungen und will entschiedener gegenRechtsradikalismus vorgehen. Hat die sächsische Landesregierung diegewaltbereite, rechtsextreme Szene unterschätzt? Haben die Politikerangemessen auf Sorgen und Proteste aus der Bevölkerung reagiert? Undwas ist jetzt von Politik und Zivilgesellschaft gefordert?Zu Gast bei Anne Will:Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen)Wolfgang Thierse (SPD, ehemaliger Bundestagspräsident)Petra Köpping (SPD, Sächsische Staatsministerin für Gleichstellungund Integration)Serdar Somuncu (Kabarettist und Autor)Olaf Sundermeyer (Journalist und Rechtsextremismus-Experte)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell