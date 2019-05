Das Erste / ANNE WILL am 2. Juni 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Schlechtes Klima - wird die GroKo jetzt grüner?

München (ots) - Die Mehrheit der Deutschen ist mit der Klima- undUmweltschutzpolitik der Bundesregierung unzufrieden. Vor allem diejunge Generation hat die Parteien der Großen Koalition bei derEuropawahl abgestraft. Wieviel Ehrgeiz hat die Bundesregierung in derKlimapolitik? Einigen sich SPD und Union beim umstrittenenKlimaschutzgesetz? Und sind Wohlstand und Klimaschutz überhauptmiteinander vereinbar?Die Gäste:Svenja Schulze (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz undnukleare Sicherheit)Philipp Amthor (CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages)Luisa Neubauer ("Fridays-for-Future"-Aktivistin)Bernd Buchholz (FDP, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein)Cerstin Gammelin (stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der"Süddeutschen Zeitung")ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell