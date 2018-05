Das Erste: ANNE WILL am 27. Mai 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Die Bremer Asyl-Affäre - Systemfehler oder Einzelfall?

München (ots) - Die Affäre um die Bremer Außenstelle des "BAMF"hat eine neue Debatte über die Qualität des deutschen Asylsystemsausgelöst. Steht die Affäre für ein fehlerhaftes Asylsystem oderhandelt es sich um einen Einzelfall? Mängel bei derIdentitätserkennung von Asylbewerbern, zahlreiche Klagen gegennegative Bescheide und häufig scheiternde Abschiebungen lassen dasVertrauen in das System schwinden. Welche Konsequenzen müssen darausgezogen werden?Zu Gast bei Anne Will:Stephan Mayer (CSU, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister des Innern, für Bau und Heimat)Boris Pistorius (SPD, Niedersächsischer Minister für Inneres undSport)Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende imBundestag)Alexander Gauland (AfD, Fraktionsvorsitzender im Bundestag undBundessprecher der Partei)Christine Adelhardt (Recherchekooperation NDR, WDR und SüddeutscherZeitung)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell