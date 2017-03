Das Erste / ANNE WILL am 26. März 2017 um 21:45 im Ersten: Saarland wählt, Berlin zittert - Stehen die Zeichen auf Wechsel?

München (ots) - Am Sonntag wählen rund 800.000 Menschen imSaarland ihr neues Parlament. Eine Wahl, die bundesweit mit großerSpannung erwartet wird. Profitiert die SPD vom "Schulz-Effekt"?Erstmals könnte es in einem westdeutschen Bundesland zu einem Bündnismit der Linken kommen - ist Rot-Rot-Grün auch im Bund eineRegierungsoption? Und welche Koalitionspartner bleiben Angela MerkelsCDU jetzt noch?Zu Gast bei Anne Will:Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz)Volker Kauder (CDU, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag)Sahra Wagenknecht (Die Linke) Fraktionsvorsitzende im Bundestag)Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende imBundestag)Markus Feldenkirchen (Hauptstadtkorrespondent "Der Spiegel")ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell