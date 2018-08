Das Erste / ANNE WILL am 26. August 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Fachkräfte verzweifelt gesucht - löst Zuwanderung das Problem?

München (ots) - Händeringend werden in Deutschland Fachkräftegesucht. Mit einem Einwanderungsgesetz plant die Bundesregierung, dieZuwanderung in den Arbeitsmarkt neu zu regeln. An den erstenEntwürfen von Innenminister Seehofer gibt es aber schon jetzt massiveKritik aus Politik und Wirtschaft, denen die Vorschläge nicht weitgenug gehen. Viele deutsche Unternehmen fordern z.B. ein Bleiberechtfür abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber in Arbeit, densogenannten "Spurwechsel". Auch SPD, FDP und die Grünen befürwortendies. Doch die Union befürchtet, dass davon eine Sogwirkung fürAsylbewerber ausgehen könnte. Welche Antworten haben Politik undWirtschaft auf den Mangel an Arbeitskräften? Wie sinnvoll wäre ein"Spurwechsel"? Reichen Seehofers Pläne für ein Zuwanderungsgesetz zurBekämpfung des Fachkräftemangels aus?Zu Gast bei Anne Will:Volker Bouffier (CDU, Ministerpräsident von Hessen)Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin vonMecklenburg-Vorpommern)Johannes Vogel (FDP, Sprecher für Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik derBundestagsfraktion)Arndt Günter Kirchhoff (Unternehmer und Vizepräsident derBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA)Jutta Brändle (Friseurmeisterin, die Geflüchtete beschäftigt)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell