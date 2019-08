Das Erste / ANNE WILL am 25. August 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Streit um Soli-Abschaffung - für wen zahlt sich das aus?

München (ots) - Der Solidaritätszuschlag soll für rund 90 Prozentder Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ab 2021 abgeschafft werden.Weiterhin zahlen sollen den Soli aber Menschen mit hohen Einkommenoder Sparerträgen und Körperschaften. Die Bundesregierung folgt damitden Plänen von Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Kandidat für denSPD-Vorsitz. Doch die Teilabschaffung ist selbst in der Koalition undauch verfassungsrechtlich umstritten. Warum fällt der Soli nicht füralle weg? Ist die Teilabschaffung ein richtiger Schritt kurz vor denLandtagswahlen? Soll der Staat angesichts des konjunkturellenAbschwungs mehr investieren? Und gehört dazu auch der Abschied vonder schwarzen Null?Zu Gast bei Anne Will:Olaf Scholz (SPD, Bundesminister der Finanzen und Kandidat für denParteivorsitz)Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzenderim Bundestag)Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende)Elisabeth Niejahr (Chefreporterin der "Wirtschaftswoche")ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell