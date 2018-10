Das Erste / ANNE WILL am 21. Oktober 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Der Brexit-Countdown - was bleibt von Europa?

München (ots) - Ende März 2019 wird Großbritannien aus der EUaustreten. Und noch immer gibt es keine Einigung zwischen London undden übrigen EU-Staaten über die Beziehungen nach dem Brexit. Nebendieser Brexit-Blockade steht die Gemeinschaft noch vor weiterenProblemen. Italien zum Beispiel droht, sich für sein Reformprogrammmassiv zu verschulden. Andere EU-Länder entfernen sich immer weitervon europäischen Werten. Welchen Ausweg gibt es aus der Krise und wiewird sich die EU weiter entwickeln?Zu Gast bei Anne Will:Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außen- und Wirtschaftsminister)Sir Sebastian Wood (britischer Botschafter in Deutschland)Annette Dittert (ARD-Journalistin, lebt seit zehn Jahren in London)Dirk Schümer (Europa-Korrespondent für "Die Welt")Anthony Glees (britischer Historiker und Politikwissenschaftler)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell