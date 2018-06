Das Erste: ANNE WILL am 1. Juli 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Tag der Entscheidung - wie löst die Union ihren Streit?

München (ots) - Es ist eine Schicksalswoche für dieBundesregierung. Innenminister Seehofer hat angekündigt, am Sonntagüber mögliche Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschenGrenze zu entscheiden. Unterdessen haben sich Bundeskanzlerin Merkelund ihre EU-Kollegen in Brüssel auf eine Verschärfung der Asylpolitikgeeinigt. Mit Spannung wird erwartet, wie die Gremien der CDU und CSUdie Ergebnisse aus Brüssel bewerten. Reichen die Gipfelbeschlüsseaus, um einen Kompromiss im Streit zwischen CDU und CSU möglich zumachen? Oder droht doch ein Koalitionsbruch?Zu Gast bei Anne Will:Markus Söder (CSU, Ministerpräsident von Bayern)Daniel Günther (CDU, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein)Ska Keller (Die Grünen/EFA, Fraktionsvorsitzende im EuropäischenParlament)Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur "Die Zeit")Robin Alexander (WELT-Hauptstadtkorrespondent)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell