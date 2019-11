Das Erste / ANNE WILL am 17. November 2019 um 21.45 Uhr im Ersten: Zwischen Konjunkturflaute und Klimaschutz - wie sicher ist Deutschlands Wohlstand?

München (ots) - Abschied vom Aufschwung: Führende Wirtschaftsforschungsinstituteerwarten für dieses Jahr deutlich weniger Wachstum als für 2018. Wie sinnvollist das Festhalten an der "schwarzen Null" in Zeiten des Struktur- undKlimawandels? Ist Klimaschutz das beste Konjunkturprogramm? Gelingt es durchmehr Investitionen, Deutschlands Wohlstand zu sichern?Zu Gast bei Anne Will:Markus Söder (CSU, Parteivorsitzender und Ministerpräsident vonBayern)Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzenderim Bundestag)Claudia Kemfert (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIWBerlin) und Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung(immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell