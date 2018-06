Das Erste / ANNE WILL am 10. Juni 2018 um 21:45 Uhr im Ersten: Nach dem G7-Gipfel

München (ots) - Iran-Abkommen, Klimavertrag und Handelszölle - mitSpannung wird erwartet, ob es beim Treffen der G7 in Kanada zu einergemeinsamen Erklärung mit US-Präsident Donald Trump kommt oder obdieses Treffen ergebnislos bleibt und damit zu einer historischenZäsur in der Nachkriegsordnung wird. Die Präsidenten Trudeau undMacron haben bereits im Vorfeld gemeinsam angekündigt, nicht mehr"alles zu akzeptieren" und sich der amerikanischen "Vormachtpolitik"zu widersetzen. Angela Merkel rief die Europäer angesichts derangespannten Lage zu mehr Geschlossenheit auf. Wird es so gelingen,das westliche Bündnis auch durch Krisenzeiten zu retten?Die Gäste werden aktuell bekannt gegeben.ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell