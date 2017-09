Das Erste / ANNE WILL - Nach dem TV-Duell / Am 3. September 2017 um 21:50 Uhr im Ersten

München (ots) - Nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin AngelaMerkel und Herausforderer Martin Schulz diskutiert Anne Will mitihren Gästen: Wer von den beiden Kandidaten war überzeugender? Werkonnte bei welchem Thema punkten? Wie wird sich das Duell auf denWahlausgang auswirken? Ellen Ehni präsentiert in der Sendung dieErgebnisse einer exklusiven infratest-dimap-Blitzumfrage zum Duell.Zu Gast bei Anne Will:Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, ehemaliger Verteidigungsminister)Franz Müntefering (SPD, ehemaliger Parteivorsitzender)Thomas Gottschalk (Fernsehmoderator)Sandra Maischberger (moderiert das TV-Duell)Christiane Hoffmann (stellvertretende Leiterin desSPIEGEL-Hauptstadtbüros)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell