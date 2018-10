Das Erste / ANNE WILL - nach der Landtagswahl in Hessen / Am 28. Oktober 2018 um 21:50 Uhr im Ersten

München (ots) - Nach der Landtagswahl in Bayern müssen Union undSPD am kommenden Sonntag nun auch in Hessen mit deutlichen Verlustenrechnen. Auch diesmal dürften die Grünen von dieser Schwächeprofitieren: Sie könnten in Hessen zweitstärkste Kraft werden. Wassind die Gründe für die andauernden Verluste von CDU und SPD?Entwickeln sich die Grünen zu einer neuen Volkspartei? Und wasbedeutet die Hessen-Wahl für die Zukunft der Großen Koalition imBund?Zu Gast bei Anne Will:Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und stellvertretenderParteivorsitzender)Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Generalsekretärin)Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzenderim Bundestag)Christiane Hoffmann (stellvertretende Leiterin des"Spiegel"-Hauptstadtbüros)Hans Vorländer (Politikwissenschaftler)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell