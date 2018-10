München (ots) -Am 29. November 1971 wird der Unternehmer Theo Albrecht Opfereiner Entführung. Gefordert wird die bis dato höchste Lösegeldsummerder Bundesrepublik. Es folgen 17 Tage Martyrium. Zum Zeitpunkt derEntführung ist es gerade zehn Jahre her, dass die Albrecht-Brüder dieBundesrepublik unter sich in Nord und Süd aufgeteilt hatten. Für daspackende Dokudrama "Die ALDI-Brüder" hat Regisseur Raymond Ley diese17 Tage der Entführung zum Dreh- und Angelpunkt seiner Erzählung übereine der bedeutendsten und gleichsam geheimnisvollstenUnternehmerfamilien Deutschlands gemacht: "Die Entführung stellt eineZäsur im Leben der Familie dar. Rund um die 17 Tage Gefangenschaftwerfen wir ein ,Schlaglicht' auf die zwei Milliardäre aus Essen. DieAusnahmesituation ermöglicht den Einblick in das Leben derzurückgezogenen Aldi-Familie." Um diese Zäsur so authentisch wiemöglich darzustellen, hat der Regisseur exklusive Einblicke in diedamaligen Gerichtsakten bekommen und aus dem späteren Prozess dendamaligen Vorsitzenden Richter Dr. Klaus Wygold befragt."Der Film erzählt die Geschichte zweier Lichtgestalten derdeutschen Wirtschaftswundergeschichte - mit zahlreichen Rückblickenin die Kindheit der beiden Brüder und die Zeit des Aufbaus ihresHandelsimperiums", so Regisseur Raymond Ley. Mit einem reduziertenSortiment von damals 600 Produkten wurden die Albrechts stilbildendfür die deutschen und internationalen Discounter. Neben ArndKlawitter (Theo Albrecht) und Christoph Bach (Karl Albrecht) sindu.a. Peter Kurth (als Entführer Heinz-Joachim Ollenburg), RonaldKukulies (Entführer Paul Kron), Hannah Schröder (Mia Albrecht) undAdina Vetter (Cilly Albrecht) zu sehen.In den Läden der Albrechts gab es weder Regale für die Artikelnoch Verkaufspersonal. Keine freiwillige Entscheidung der beidenBrüder, wie Walther Vieth, der 1961 als Geschäftsführer den erstenALDI-Laden eröffnete, im Film erklärt: "Das ALDI-Prinzip ist aus derNot geboren worden. Die kleinen Läden, die die beiden Brüder nach demKrieg in den Arbeitersiedlungen aufgebaut hatten, liefen nicht mehr.Der ALDI-Diskont ist wirklich als Arme-Leute-Laden entstanden." TheoAlbrecht verantwortete ab 1961 - dem Jahr des Mauerbaus - ALDI Nord,Karl die Läden von ALDI Süd. Sparsamkeit war von jeher dasErfolgsrezept der katholischen Brüder - sowohl was die Ausstattungihrer Läden anging, als auch ihren eigenen Einkauf.Wie veränderte sich durch die Aufteilung in Nord und Süd dasVerhältnis innerhalb der Familie? Wie unterschieden sich dieAlbrechts in ihrer Führung der Geschäfte? Und wer war erfolgreicher?Durch viele Gespräche und Recherchen gelang dem Regisseur für diesenFilm erstmals, eine authentische Charakterstudie der sagenumwobenenUnternehmer-Brüder."Die ALDI-Brüder" ist eine Produktion der AVE in Koproduktion mitWDR (Federführung, Redaktion: Christiane Hinz), NDR (Marc Brasse,Silke Schütze), SWR (Gerolf Karwarth) und CCC, gefördert von derFilm- und Medienstiftung NRW.Für akkreditierte Journalisten ist das Dokudrama schon jetzt imVorführraum des Pressedienstes Das Erste zu sehen. Nach derAusstrahlung ist der Film in der Mediathek Das Erste 30 Tage langabrufbar.Der Regisseur Raymond Ley steht bis Freitag, 19. Oktober 2018,noch für telefonische Interviews zur Verfügung.Pressekontakt:Für Interviewanfragen mit Raymond Ley wenden Sie sich bitte an:WDR Pressedesk, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de, Tel.: 0221/220 7100Fotos finden Sie unter http://www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell