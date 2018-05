München (ots) -Hallenser Schüler setzen sich im Superfinale durch und gehen aufKlassenfahrt nach EdinburghSpannung bis zur letzten Runde. Die Schüler der 6/2 desLandesgymnasiums Latina August Hermann Francke aus Halle haben esgeschafft: Sie sind "Die beste Klasse Deutschlands" 2018. ImSuperfinale konnte sich die Klasse gegen die anderen drei Teamsdurchsetzen und gewinnt eine fünftägige Klassenfahrt nach Edinburgh.Bei Deutschlands größtem Schülerquiz (hr/ARD/KiKA) mit ModeratorMalte Arkona hatten sich 1.100 Klassen der Stufen 6 und 7 beworben.Nervenkitzel pur. Nachdem die 6/2 der Schule an der Telemannstraßeaus Leipzig und die 7I der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule ausStadtroda ausgeschieden waren, galt es für die Hallenser Schüler, die7D der Geschwister-Scholl-Schule aus Tübingen zu schlagen. Doch Punktfür Punkt holte die Französisch-Klasse mit Arthur und Wilhelm in derersten Reihe auf. Getreu ihrem Motto "Salut, bonjours, on gagnetoujours!" (Hallo, guten Tag, wir gewinnen immer!) gelang das auch."Die andere Klasse lag 2:0 in Führung, aber wir haben alle nochmalrichtig motiviert und jetzt haben wir es geschafft - das ist derWahnsinn!" Selbst die vermeintlich kniffelige Finalfrage war für dieSchüler aus Sachsen-Anhalt ein Klacks: "Die letzte Frage war meineabsolute Lieblingsfrage, weil ich schon ganze Buchreihen überGöttergeschichten gelesen habe. Wir werden jetzt gleich im Busrichtig feiern!", freut sich Arthur.Moderator Malte Arkona wartete beim Superfinale mit spannendenQuizfragen und herausfordernden Aufgaben am Ratepult. Vieleprominente Gäste, die die Schulbank hinter sich gelassen haben, warenmit von der Partie. Tischtennis-Legende Timo Boll forderte BürgerLars Dietrich zu einem Match der besonderen Art heraus. "Ich finde esklasse, dass den Schülern spielerisch Wissen vermittelt wird. Esmacht mich stolz, dabei mitwirken zu können.", freute sich derEntertainer. Schauspielerin Luise Befort ("Club der roten Bänder")stand bei einem Experiment im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom."Es ist für mich etwas ganz Besonderes, Teil der Sendung zu sein,weil ich Malte und Ralph früher schon großartig fand und es superist, dass ich jetzt mit den beiden vor der Kamera experimentierendurfte." Auch Fußballstar Manuel Neuer wurde direkt vom Fußballplatzzugeschaltet. Ralph Caspers ging zwischen 40 Wasserkanistern seinerLeidenschaft für spannende Experimente nach und Youtuber Phil Laudetestete mit Kim Unger eine originelle Marshmallow-Kanone. JeannineMichaelsen meldete sich während der Sendung mit spannenden Facts undunterhaltsamen Geschichten aus Edinburgh und versuchte sich imBaumstammwerfen. LEA, die mit ihrem Song "Leiser" die Charts stürmt,sorgte musikalisch für noch mehr Stimmung im Studio. Für denzehnjährigen Joshua aus Kirchheim wurde ein Traum wahr: Er durfteMalte im Superfinale unterstützen und den begehrten Pokal ins Studiotragen."Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von BavariaEntertainment im Auftrag von KiKA und das Erste. VerantwortlicheRedakteure bei KiKA sind Annekatrin Wächter und Thomas Miles. Für DasErste sind Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunkverantwortlich.Weitere Informationen sowie Wissenswertes rund um die Sendung "Diebeste Klasse Deutschlands" finden Sie aufdiebesteklassedeutschlands.de, im KiKA-Text ab Seite 430 und aufkika-presse.de in der Rubrik "Presse Plus". Pressefotos überard-foto.de und Audio/Video-Clips stehen auf Nachfrage bereit.Wiederholung: "Die beste Klasse Deutschlands: Superfinale" beiKiKA, am Freitag, 1. Juni um 19:30 UhrPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deUlrike M. Schlie und Dana Nießen, Picture Puzzle MedienTel.: 0221/500039-11, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell