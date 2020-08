Das Erste / Die 3. Liga startet in die neue Saison: Das Eröffnungsspiel 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden am 18. September live im Ersten (FOTO)

München (ots) - Am 18. September 2020 rollt wieder der Ball in der 3. Liga. Zum Auftakt überträgt Das Erste ab 17:40 Uhr live das Spiel 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden. Nach der 19. Etappe der Tour de France, die ab 16:10 Uhr ebenfalls live im Ersten zu sehen ist, wird Matthias Opdenhövel den Eröffnungskracher mit den beiden Traditionsklubs moderieren. Tom Bartels kommentiert das Spielgeschehen aus dem Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954, nach dem das Stadion am Betzenberg in Kaiserslautern benannt ist, wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden.Freitag, 18. September 2020 Sportschau 16:10-17:40 Uhr Tour de France 19. Etappe Bourg-en-Bresse - Champagnole Reporter: Florian Naß Moderation: Michael Antwerpes Übertragung aus Champagnoleca. 17:40 - 19:45 Uhr Fußball 3. Liga Eröffnungsspiel 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden Reporter: Tom Bartels Moderation: Matthias Opdenhövel Übertragung aus KaiserslauternPressekontakt:Maximilian Erlhagen, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-34999, E-Mail: maximilian.erlhagen@daserste.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4684423OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell