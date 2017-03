Erste 360-Grad Fotoaktion gegen Nachwuchsmangel bei deutschen Feuerwehren

Angermünde (ots) - Nachwuchsmangel gefährdet deutsche Feuerwehrenund Notfallsanitäter - mit weltweit erstem 360-Grad Fotoshootingwerben www.Immomento.de und Brandenburger Feuerwehr um jungeMenschen.Die deutschen Feuerwehren schrumpfen. Bundesweit sind vieleFeuerwehren von der Schließung bedroht oder müssen fusionieren.Nachwuchs bleibt ganz aus und frisch ausgebildete Feuerwehrleutewandern ab. Ein Phänomen, von dem auch die Feuerwehr der KleinstadtAngermünde in der Nähe von Berlin betroffen ist.Aus diesem Anlass initiierte der Spezialist fürVirtual-Reality-Lösungen Immomento.de zusammen mit der FeuerwehrAngermünde ein weltweit bisher einmaliges 360-Grad-Fotoshooting. AlleFotos sind im VR-Standard geschossen und zeigen auch kleine Detailsaus allen Winkeln. In den zahlreichen Panoramaaufnahmen findet derBetrachter auf Infopoints alle wichtigen Informationen zur Technikund Mannschaft.René Pöschl, stellvertretender Stadtbrandmeister: "Mit dieserFotoaktion möchten wir ein kreatives Zeichen in unsere Region, nachDeutschland und in die Welt senden. Junge und gut ausgebildeteMenschen sind für einen zuverlässigen Brandschutz und dieNotfallrettung überlebenswichtig. Am Ende geht es um nichtsGeringeres als um den Schutz unserer Mitbürger."Der Nachwuchsmangel hat neben ländlichen Gebieten auch Großstädtewie Hamburg oder Berlin erreicht. Die Gründe sind vielfältig. Unteranderem liegt das Problem in der vergleichsweise schlechten Bezahlungder Berufsfachkräfte.Waldemar Wegner, Geschäftsführer der Immomento GmbH istoptimistisch: "Das Fotoshooting mit der Feuerwehr Angermünde war invielerlei Hinsicht einzigartig und auch für uns eine tolle Erfahrung.Die Arbeit der Feuerwehren ist interessant und vielseitig, gerade fürjunge Menschen."Die ganze Fotoserie:https://www.immomento.de/tour/stefanklenke/angermuenderfeuerwehr/Bilder der Zitatgeber: http://ots.de/Nj3FfÜber Immomento.deDie Immomento GmbH mit Sitz im brandenburgischen Angermünde wurde2015 durch Geschäftsführer Waldemar Wegner gegründet. Zusammen mitwww.vr-easy.de und www.faszintation-uckermark.de bietetwww.Immomento.de qualitativ hochwertige Lösungen in den BereichenWebsite-Programmierung, 360-Grad-Rundgänge, VR-Cloud-Speicher undSEO.Pressekontakt:Immomento GmbHSebastian SwartRudolph-Breitscheid-Str. 1916278 Angermünde+49 (0) 3331 - 255 42 52sebastian@immomento.dewww.immomento.deOriginal-Content von: Immomento GmbH, übermittelt durch news aktuell