Das Erste / 20 Jahre FilmDebüt im Ersten - 12 neue Filme ab 18. August 2020 (FOTO)

München (ots) - Wir feiern: ONE und die ARD Mediathek zeigen bereits ab 18. Juli 2020 einen Querschnitt von preisgekrönten Debütfilmen aus den letzten JahrzehntenDas "FilmDebüt im Ersten" gibt jungen Filmemachern seit 20 Jahren die Möglichkeit, ihre Debüts einem breiten Publikum im Fernsehen vorzustellen.Eine Best-of-Debüt-Reihe in ONE und in der ARD Mediathek ermöglicht ein Wiedersehen mit den ersten abendfüllenden Arbeiten von Regisseurinnen und Regisseuren, die heute im internationalen Arthouse-Kino oder in der TV-Primetime bekannt sind.Zum Beispiel "Der Wald vor lauter Bäumen", der mit vielen Preisen ausgezeichnete Erstlingsfilm von Maren Ade. Ihr Film "Toni Erdmann" lief zehn Jahre später im Wettbewerb von Cannes und erhielt sowohl eine Oscar-Nominierung als auch den Europäischen und Deutschen Filmpreis. Oder "Hierankel", der Debütfilm von Hans Steinbichler, der mit dem Grimme-Preis in Gold für Buch und Regie ausgezeichnet wurde. Hans Steinbichler ist heute durch zahlreiche TV-Krimis und durch den Kinofilm "Das Tagebuch der Anne Frank" einem größeren Publikum bekannt.Ausführliche Informationen zu allen Jubiläums-Filmen in ONE und in der ARD Mediathek sowie zu den 12 neuen Filmen im Ersten finden akkreditierte Journalisten in der Pressemappe unter https://presse.daserste.deDie Filme der Jubiläums-Staffel stehen ab sofort im Vorführraum des Presseservices für akkreditierte Journalisten zur Ansicht zur Verfügung.Pressekontakt:Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 42896, E-Mail:sekretariat-presse@daserste.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4643427OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell