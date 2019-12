München (ots) - Mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers, HansSigl sowie Boris Becker, Sven Plöger und vielen weiteren GästenDas ganze Jahr nochmal durchspielen: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, JanJosef Liefers und Hans Sigl stellen sich der ultimativen Quiz-Herausforderung.Frank Plasberg präsentiert den großen Jahresrückblick - in diesem Jahr mit nochmehr Fragen zum Mitraten. Der kurzweilige Showabend vor Silvester mit denbeliebtesten Stars, den emotionalsten Momenten und den verrücktesten Storys desJahres gehört für viele Familien zur Fernsehtradition.Schüler im Klimasstreik und Präsident Trump im Dauer-Ausnahmezustand dürfendiesmal nicht fehlen. Mit dem Brexit kennt sich Tennis-Legende und Wahl-LondonerBoris Becker aus. Aber gilt das auch für die Kandidaten? Sie sind bei ihremTV-Auftritt zum Ende des Jahres auch sportlich gefordert. Halten sie durch beimShow-Triathlon - unter den Augen von Anne Haug, die beim Ironman auf Hawaii 2019sensationell als erste Athletin durchs Ziel lief?Sie feierten in diesem Jahr ihre Geburtstage ganz groß: Sandmännchen, Barbie undAsterix. Bei den Showauftritten der drei Jubilare kann wohl jeder mitsingen -doch hinter ihre Geheimnisse zu kommen, das ist gar nicht so einfach.Zum Finale präsentiert Sven Plöger das Europa-Wetter: Hier wird's immerungemütlicher, mit jeder Frage, die von den Kandidaten auf der XXXL-Europakartenicht richtig beantwortet wird.Seit 2008 präsentiert Frank Plasberg das Jahresquiz im Ersten. Stammgast imRatepanel ist Günther Jauch, er geht zum zwölften Mal an den Start. Jan JosefLiefers zählt zum neunten Mal, Barbara Schöneberger zum achten Mal zu seinenKontrahenten. Hans Sigl ist neu in der Runde."2019 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information und Unterhaltung TVProduktion im Auftrag des NDR. Regie: Frederik Schnitzler; Redaktion: SabineFritz (NDR).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMarc Meissner, Julia Radonjic,planpunkt:PR | Tel.: 0221 91 255 70 | post@planpunkt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4475337OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell