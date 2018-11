München (ots) - mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan JosefLiefers sowie Sven Plöger und vielen weiteren GästenFrank Plasberg präsentiert den großen Jahresrückblick zum Mitratenim Ersten. In "2018 - Das Quiz" gibt die TV-Prominenz zumJahresabschluss nochmal alles: Günther Jauch, Barbara Schöneberger,Jan Josef Liefers sowie ein Überraschungsgast messen sich beim schonlegendären Quiz-Wettkampf in spektakulären Spielrunden. Derkurzweilige Show-Abend gehört in vielen Familien längst zurjährlichen Fernseh-Tradition. Was uns bewegt hat, das ist auch Themabei "2018 - Das Quiz": die kuriosesten innenpolitischen Duelle, derEndlos-Sommer, die romantische royale Hochzeit, das WM-Aus oder dasWeltraum-Abenteuer von "Astro-"Alex Gerst gehören dazu. Auch einhochkarätiger Stargast hat sich angekündigt."Same procedure as last year" - das gilt für "Wettermann" SvenPlöger: Im großen Final-Spiel darf er die Prominenten im Regen stehenlassen. Ebenfalls wieder mit dabei im erfolgreichsten Jahresrückblickdes deutschen Fernsehens sind die "Lucky Kids" mit den Hits desJahres. Jeder hat sie noch im Ohr, aber welcher Star hat dieOriginal-Version gesungen?"2018 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information undUnterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR. Regie: FrederikSchnitzler; Redaktion: Donata Brandenburger (NDR).Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMarc MeissnerplanpunktTel.: 0221 91 255 710E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell