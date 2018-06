Erstausstrahlung: mein ausland: China - Der digitale Drache - Donnerstag, 28. Juni 2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - China verwandelt sich in atemberaubendem Tempo vonder Werkbank der Welt zur Hightech-Nation. Nirgendwo ist das besserzu sehen als in der Metropole Shenzhen im Süden des Landes. Als vor40 Jahren die Reform- und Öffnungspolitik begann, wurde eineAnsammlung kleiner Fischerdörfer zur ersten Sonderwirtschaftszone.Heute hat die Metropole 12 Millionen Einwohner und etlicheTop-Unternehmen aus Chinas Technologiebranche.ARD-Korrespondent Mario Schmidt hat in der Stadt mehrereerfolgreiche Firmen besucht, um zu verstehen, wie ein Fischerdorf inkurzer Zeit zu Chinas Silicon Valley werden konnte. DieDigitalisierung des Alltags findet überall im Land statt. Bei derGesichtserkennung haben viele Chinesen vor allem den praktischenNutzen im Blick. Aber sie ermöglicht dem autoritären Staat auch ganzneue Dimensionen der Überwachung. Mario Schmidt ist quer durch dasLand gereist und zeigt jenseits der Technik die Vielfalt und diegroßen Widersprüche Chinas: Im steinreichen Hongkong leben armeMenschen oft immer noch in Käfigen. In malerischen Berglandschaftenführen chinesische Minderheiten mysteriöse Traditionen fort, etwa dieFrauen der Yao, die ihre Haare nach dem 18. Geburtstag nicht mehrschneiden lassen.Eine Reportage von Mario Schmidt, ARD Studio Peking, phoenix/NDR2018Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell