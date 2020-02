Hannover (ots) - In puncto Reifenpannen-Hilfe herrscht bei DeutschlandsAutofahrern Unwissenheit: 31 Prozent sind der falschen Annahme, dass sie anderenbei einer Reifenpanne helfen müssten und Nichthilfe strafrechtliche Folgen hätte("unterlassene Hilfeleistung"). Im Jahr 2016 lag der Wert bei 26 Prozent - einedeutliche Steigerung. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage imAuftrag des Reifenexperten reifen.com (http://www.reifen.com).Weit über 430 Reifenpannen ereignen sich laut ADAC-Statistik durchschnittlichpro Tag auf Deutschlands Straßen. 23 Prozent der von reifen.com Befragtenglauben, dass eine "EU-Richtlinie zur Pannenhilfe" sie zu generellem Beistandverpflichte. Fast jeder Dritte kennt die Rechtslage nicht oder kann dazu keineAngabe machen. Nicht einmal jeder Zweite (43 Prozent) weiß, dass jeder freientscheidet, ob er seine Hilfe anbietet oder nicht.Frauen helfen nicht - aus AngstDoch unabhängig von der Rechtslage: Wie würden sich Autofahrer konkretverhalten? 23 Prozent halten nur, wenn man sie heranwinkt. Viele andere wollenweiterfahren, da sie nicht helfen könnten (19 Prozent) - oder weil siebefürchten, einer Heimtücke auf den Leim zu gehen (22 Prozent). Insbesondere beiFrauen ist die Angst groß, Opfer einer Straftat zu werden (25 Prozent).Immerhin: 39 Prozent bieten an, einen Pannendienst zu rufen.Die repräsentative Online-Umfrage erfolgte vom 17. bis 21. Januar 2020 imAuftrag von reifen.com - durchgeführt vom Forschungsnetzwerk "dreifakt". Befragtwurden 1001 Personen. Wiederholt wurde damit eine Umfrage, die erstmals im April2016 durchgeführt wurde.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifen und Räder mitbreitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen, den Onlineshop reifen.com(von 2014 bis 2019 Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlandsbedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 3750 Montagepartner, dieServiceleistungen erbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad-, Transporter- und Fahrradreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSarah KrullSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112152/4511571OTS: reifencom GmbHOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell