In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass gekaufte Maschinensicherheitstechnische Mängel aufweisen. Wer diese nicht schon bei derÜbergabe feststellt, bleibt meist auf den Kosten für eine Umrüstungsitzen - und gefährdet die Arbeitssicherheit im Unternehmen. Daherhat die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BGRCI) eine App zur Überprüfung von Maschinen entwickelt.Um sicherzugehen, dass beim Kauf einer neuen Maschine sowohl alleproduktionstechnischen als auch alle formalen undsicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt sind, ist es wichtig,bei jeder Investition eine Überprüfung vor Erstinbetriebnahmedurchzuführen. Hersteller müssen zwar die europäischeMaschinenrichtlinie erfüllen, dies wird jedoch nicht von einerunabhängigen Stelle überprüft. Zudem sind Unternehmerinnen undUnternehmer nach der Betriebssicherheitsverordnung verpflichtet,Arbeitsmittel vor Benutzung genau unter die Lupe zu nehmen. Damitgewährleisten sie, dass ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nursichere Produkte zur Verfügung stehen.Mit der neuen App "Maschinen-Check" der BG RCI erfasst derAnwender formale Voraussetzungen, grundlegende Anforderungen,Informationen zu Schutzeinrichtungen sowie zu Betriebsanweisung undUnterweisung und gelangt so am Ende zu seinem Prüfergebnis. Die Appbasiert inhaltlich auf dem Merkblatt "Checklisten Maschinen -Überprüfung vor Erstinbetriebnahme" (T008-1) und erweitert dieses umdigitale Funktionalitäten.Vorteile der App: Die Anwendenden können eine maschinenspezifischeVorauswahl treffen. Trifft ein Merkmal auf die Maschine nicht zu,kann dieses deaktiviert werden und im weiteren Verlauf werden nur dieFragen gestellt, die für die Maschine relevant sind. Es können Fotoseingefügt werden, die im Ergebnisbericht mit angezeigt werden. DieApp zeigt zudem den Bearbeitungsfortschritt an: Die finalenPrüfergebnisse werden erst dann angezeigt, wenn alle Felderausgefüllt wurden.Die App "Maschinen-Check" kann kostenlos im Google Play Store undim Apple App Store heruntergeladen werden. Das Merkblatt "ChecklistenMaschinen" (T008-1) gibt es unter http://downloadcenter.bgrci.de.