"Die Öko-Rebellen vom Himalaya" sind am Sonntag, 14. Oktober 2018,15.25 Uhr, als "planet e."-Dokumentation im ZDF zu sehen - am Tagdarauf werden sie mit dem "Future Policy Award", dem "Polit-Oscar"für nachhaltige Landwirtschaft, geehrt. Sikkim, ein kleiner indischerBundesstaat im Himalaya, hat seine Landwirtschaft komplett auf Bioumgestellt. Damit ist er zum weltweiten Vorbild geworden. Dasbeleuchtet die "planet e."-Dokumentation von Berndt Welz, die bereitsin der ZDFmediathek abrufbar ist.Der indische Bundesstaat Sikkim erhält für seine Umstellung aufÖko-Landbau den Zukunftspreis "Future Policy Award" in Gold. Der"Politik-Oscar" für nachhaltige Landwirtschaft ist der einzigeinternationale Preis, der Gesetze und Programme auszeichnet, diebessere Lebensbedingungen für heutige und zukünftige Generationenfördern. Verliehen wird er von der Hamburger Stiftung World FutureCouncil (WFC) in Kooperation mit der UNO-Ernährungsorganisation (FAO)und dem internationalen Dachverband für ökologischen Landbau IFOAM -Organics International. Die Preisverleihung findet am Montag, 15.Oktober 2018, in Rom statt."Sikkim zeigt, dass nicht nur gute Ideen, sondern auchentsprechender politischer Wille sehr viel zum Positiven verbessernkönnen", begründete die Jury die Wahl. Die entlegene Himalaya-Regionträgt als erster 100-Prozent-Ökolandbau-Staat der Welt zum Kampfgegen den Klimawandel bei. "planet e." hat die Bauern und Einwohnerdes indischen Unionsstaates besucht, die gerade Öko-Geschichteschreiben. Seit zwei Jahren bewirtschaften sie ihre Äcker undPlantagen am Fuße des Himalayas ausschließlich ökologisch. Kardamom,Mais, Reis, Weißkraut und Kartoffeln werden in den Ökomärktenverkauft. Kunstdünger und Pestizide sind verpönt und dürfen nichteingeführt werden. Um die eigenen Biobauern und Verbraucher zuschützen, hat die Regierung Sikkims sogar konventionell produziertesGemüse mit einem Importverbot belegt. In der Praxis bedeutet das,dass die Behörden befugt sind, mit Pestiziden verunreinigtes Gemüseund Obst zu vergraben und zu vernichten.