Mainz (ots) -Schneiderin, Lottoladen-Besitzerin, Kleinbauer: VieleSelbstständige machen zu wenig Gewinn, um etwas zurücklegen zukönnen. Oder sie arbeiten unter Mindestlohn und müssen dennoch hoheKranken- und Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Am Sonntag, 18.November 2018, 18.00 Uhr, berichtet die "ZDF.reportage: Erst frei,dann pleite" über "Selbstständige in Not".Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschungzahlt nur etwa die Hälfte aller Kleinunternehmer in dieRentenversicherung ein. Da die Beiträge für sie freiwillig sind,sparen sie diese Kosten oft in der Hoffnung, später genug Gewinn fürdie Altersversorgung zu machen. Doch das klappt nicht immer. DerAlleingang in die Selbstständigkeit wurde lange Zeit von der Politikbeworben und staatlich gefördert: Über 100.000 "Ich-AGs" entstandenin den Nullerjahren - viele von ihnen wirtschaften amExistenzminimum."Ich trinke nur Leitungswasser. Kleidung - nichts über zehn Euro.Das Auto rostet vor sich hin." Petra K. hat sich vor Jahren mit einerNähstube selbstständig gemacht. Ihre Auftragsbücher sind voll,trotzdem reicht es am Monatsende oft nicht. Manchmal gehen mehr alsDreiviertel ihrer Einnahmen allein an die Krankenversicherung. "Dassmir einmal so wenig bleiben würde, das habe ich nie für möglichgehalten", bilanziert Wera H. ihr Berufsleben als selbstständigeLottoladen-Inhaberin. Sie lebt mit 700 Euro Rente etwa 300 Euro unterder Armutsgrenze. Ihr Antrag auf Grundsicherung wurde abgelehnt, weilsie ein Haus bewohnt, für das die Raten noch nicht abbezahlt sind.Besonders drastisch sind die Notlagen von Selbstständigen beidenen, die ihre Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr stemmenkönnen. Eine halbe Million Menschen sind bei ihrer Krankenkasseverschuldet und bekommen, bis auf lebensrettende Maßnahmen, keineLeistungen mehr. "Besonders erschüttert hat mich, dass 80 Prozentdieser Fälle aus der deutschen Mittelschicht kommen", sagt Dr. UweDenker, ein Arzt, der als Pensionär Menschen kostenlos behandelt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/ZDFmediathek: http://reportage.zdf.de/Twitterkanal der Presse und Information:http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell