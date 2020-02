Unterföhring (ots) - "Das ist ganz hohe Pâtisserie-Kunst", kündigt JurorChristian Hümbs verheißungsvoll die Technische Prüfung in der dritten Folge von"Das große Promibacken" (Mittwoch, 26. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1) an.Die Rede ist von Moskauer Mousse-Türmchen. Klar, wer kennt sie nicht? Die sechsPromibäcker! Jurorin Betty Schliephake-Burchardt warnt die Promis vor: "Leichtist diese Aufgabe definitiv nicht. Aber wenn ihr euch Schritt für Schritt amRezept entlanghangelt, könnte es funktionieren." Könnte ... Denn neben einemknusprigen Waffelboden und einer spiegelnden Mirror Glaze sorgt eine erstarrtePopcorn-Mousse mit Himbeerkern für den Stand des Desserts - zumindest sollte siedas! Dass mit der Qualität der Mousse alles steht und fällt, muss auch Ulla Kockam Brink erfahren. Denn obwohl es zu Beginn der Technischen Prüfung so scheint,als würde mit der Mousse der Moderatorin alles glatt laufen, folgt kurz daraufder Schock am Schockfroster: Ihre Mousse-Türmchen sind weg! Während bei denanderen Promis schon geschmeidig die Glasur über die Törtchen läuft, laufen UllaKock am Brink nicht nur die Zeit, sondern wohl auch die Türmchen davon. "DieJury ist Schlimmeres gewohnt", nimmt es die 58-Jährige mit Humor. Doch schlimmergeht immer ...Welcher Promi kann die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbsbei "Das große Promibacken" überzeugen und gewinnt am Ende den Goldenen Cupcakesowie 10.000 Euro für einen guten Zweck? Moderiert wird die Show von Enie van deMeiklokjes."Das große Promibacken" digital: Auf www.das-grosse-promibacken.de gibtsexklusive Interviews. Highlights und Rezepte können die User außerdem auf dem"Das große Backen"-Instagram-Channel @dasgrossebacken sowie auf der "Das großeBacken"-Facebookseite finden. Weitere Hintergrundinformationen findet derZuschauer zudem im red-button-Portal von SAT.1.Presselounge: http://presse.sat1.de/PromibackenProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 (89) 9507-1163 /Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191 /Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4528037OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell