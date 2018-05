Erst Sonnencreme und danach Zeckenschutzmittel auftragen

Baierbrunn (ots) - Wer sich beim Aufenthalt im Freien sowohl vorUV-Strahlen als auch einem Zeckenbiss schützen möchte, sollte alserstes das Sonnenschutzmittel auftragen. Dieses sollte zunächstvollständig in die Haut einziehen, wie Apotheker Claus Reich ausNürnberg im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt. "Nachetwa einer Viertelstunde dann das Zeckenschutzmittel darüberanwenden." Dabei sollten laut Reich alle Hautstellen, die nicht mitKleidung bedeckt sind, großzügig mit den Anti-Zecken-Mitteln versorgtwerden. "Wenn man sich längere Zeit draußen aufhält und zum Beispieleine Wanderung macht, sollte man die Präparate spätestens nach dreiStunden erneut auftragen. Dann geht man wirklich auf Nummer sicher."Zwar würden die Hersteller mit einer längeren Schutzzeit werben."Aber da Zecken zu den am wenigsten empfindlichen Plagegeisterngehören und nicht so leicht abzuschrecken sind wie etwa Stechmücken,würde ich es nicht darauf ankommen lassen."In der aktuellen "Apotheken Umschau" schildern Experten denLeserinnen und Lesern, wie sie sich vor einem Zeckenbiss schützenkönnen und was sie über FSME und Borreliose wissen sollten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell