Ersparnisse für Oldtimerbesitzer / Saisonkennzeichen jetzt auch für historische Fahrzeuge

Losheim am See (ots) - Die Besitzer historischer Fahrzeuge gehenin der Regel sehr sorgfältig mit ihren Schätzchen um. Ihre Fahrzeugehaben meist eine ganz besondere Geschichte und oft einen nichtunerheblichen Wert. Jetzt winkt eine kräftige Steuerersparnis für dieOldtimer. Darauf macht die KÜS aufmerksam.Wenn ein Fahrzeug die Altersgrenze von 30 Jahren erreicht hat,kann es bei einer amtlichen Kfz-Prüforganisation eine Einstufung alsOldtimer zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturguteserhalten. Wird diese positiv beschieden, steht der Beantragung dessogenannten H-Kennzeichens nichts mehr im Wege. Ein günstigerSteuertarif ist die Folge.Die Kfz-Steuern müssen bisher für das komplette Jahr, wie beimodernen Fahrzeugen auch, entrichtet werden. Dies war für viele derBesitzer historischer Fahrzeuge ein Ärgernis, denn die Oldtimerwerden hauptsächlich in den Sommermonaten gefahren und nicht denEinflüssen etwa von Streusalz im Winter ausgesetzt. Der Bundesrat hatnun eine Verordnung erlassen, nach der historische Fahrzeuge mitH-Kennzeichen auch mit einem Saisonkennzeichen - also für wenigeMonate im Jahr - angemeldet werden können. Diese Kombination warbisher unzulässig. Mit 350.000 angemeldeten Fahrzeugen mitH-Kennzeichen hatte im Jahr 2016 die Anzahl der Oldtimer auf unserenStraßen den Höchststand erreicht.Es wird wohl noch ein paar Wochen dauern, bevor die Verordnung indie Praxis umgesetzt wird. Dies geschieht in der Regel mit derVeröffentlichung der Bundesratsverordnung im Amtsblatt. DiePrüfingenieure der KÜS sind Ansprechpartner, wenn es um die Prüfungzur Einstufung eines Fahrzeuges als Oldtimer oder um einWertgutachten für historische Fahrzeuge geht.