Erschreckende Nachlässigkeit - Hälfte der Deutschen verschlüsselt wichtige, persönliche Daten nicht (AUDIO)

Jena (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wenn wir etwas vor neugierigen Blickenverstecken wollen, schließen wir es ein. Wenn wir das Haus verlassen,schließen wir die Tür ab - und wenn wir das Auto irgendwo abstellen,bleibt auch das nicht unverschlossen. Sind wir allerdings im WorldWide Web unterwegs, sind wir eher nachlässig damit, was andere vonuns sehen können. Bei gut der Hälfte der Deutschen steht der Zugangzu persönlichen Daten laut einer aktuellen Umfrage desSecurity-Unternehmens ESET so weit offen wie ein Scheunentor. Mehrdazu von Helke Michael.Sprecherin: Es ist schon kurios: Knapp 85 Prozent der Deutschenwissen zwar, dass sie persönliche Daten eigentlich besserverschlüsseln sollten. Trotzdem macht es aber mehr als die Hälfte nurselten - und dann oft auch noch falsch.O-Ton 1 (Thomas Uhlemann, 20 Sek.): "Nicht jeder glaubt, dass erDaten hat, die Interesse wecken könnten bei Dieben, bei Angreifern,wie auch immer. Das ist immer ein ganz wichtiger Fehlglaube. Dassehen wir auch beim Diebstahl von privaten Fotos zum Beispiel. Aufder anderen Seite ist es natürlich so, dass, viele sagen, sie würdenihre Festplatten verschlüsseln, aber eben nicht dieBackup-Datenträger, sprich die Backup-Festplatte oder eben denUSB-Stick."Sprecherin: Sagt der ESET-Sicherheits-Experte Thomas Uhlemann undempfiehlt:O-Ton 2 (Thomas Uhlemann, 14 Sek.): "Alles was ich bewegen kann,sollte ich auf jeden Fall verschlüsseln. Das heißt, den Laptop, denich zum Beispiel mit in den Urlaub nehme, dass der mir nicht aus demHotel gestohlen wird und dann, ohne mein Passwort für die Anmeldungzu kennen, trotzdem an alle Daten gekommen wird. Und natürlich, soein kleiner USB-Stick ist auch schnell verloren."Sprecherin: Noch wichtiger ist eine sichere Verschlüsselung fürUnternehmen. Gerade die kleinen Betriebe müssen Gas geben. Denn dieneue Datenschutzgrundverordnung sieht vor, ...O-Ton 3 (Thomas Uhlemann, 18 Sek.): "...dass ich als Normalbürgerein Anrecht darauf habe, dass sämtliche Unternehmen, die Daten vonmir erheben, diese auch bestmöglich schützen. Da gehört eben derVirenschutz dazu. Aber eben auch und vor allem die Verschlüsselung,dass eben die Daten nicht mehr so schnell gestohlen werden können.Oder selbst wenn sie gestohlen werden, dass damit nichts angefangenwerden kann."Sprecherin: Ob nun aber Unternehmen oder Privatperson - auf Nummersicher geht nur, wer sensible Daten richtig schützt. Und keine Angst:Das kann wirklich jeder.O-Ton 4 (Thomas Uhlemann, 22 Sek.): "Es ist tatsächlich heutzutagewenig aufwendig und wenig teuer, zuverlässige Softwares zu haben, dieeinem die Verschlüsselung abnehmen. Das kann einerseits derBestandteil von Security-Suiten sein, wie unsere ESET-Smart-Security-Premium zum Beispiel, oder eben auch für die Unternehmensanwender dieEndpoint-Encryption. Die Software ist also da, sie muss halt bloßeingesetzt werden - und das wird sie von knapp 70 Prozent eben leidernoch nicht."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie in Sachen Datensicherung auchnoch Nachholbedarf haben - alle Infos, wie Sie Ihre Daten richtigschützen, gibt's auch noch mal im Netz auf eset.de. Hier finden Sieauch direkt Hilfe, um eventuelle Sicherheitslücken zu schließen.