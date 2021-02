Erschließungsarbeiten an der Royalty-Lagerstätte Balya von EMX beginnen

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 11. Februar 2021 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) – EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen" oder „EMX") freut sich, den Beginn der Entwicklungsarbeiten an seiner Zink-Silber-Royalty-Lagerstätte Balya in der westlichen Türkei bekanntzugeben. Betriebspartner Esan Eczacibaşi Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. („Esan") informierte EMX, dass die Bauarbeiten an dem 4.900 Meter-Stollen begonnen hätten und kommerzieller Produktionsbeginn



